Dario Hubner, ex attaccante di Serie A, parla a Tutti Convocati della stagione in corso, dalla corsa a capocannoniere alla lotta scudetto: "Immobile è messo bene, sembra l'anno giusto come quando ero io a Piacenza. Ronaldo quando gioca può far gol ma c'è da vedere se Sarri lo farà riposare qualche domenica se i bianconeri andranno avanti in Champions League. La società conta tantissimo in una squadra. Sono interista da bambino, l'Inter quando andava così così è perché non aveva un uomo forte, poi vedi cos'è successo con Mourinho. Nella Juve i giocatori devono ascoltare l'allenatore.