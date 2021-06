Cristiano Ronaldo continua a battere record. Con la maglia della Nazionale è il capocannoniere di Euro 2020 (5 gol) e ha raggiunto a quota 109 marcature in Nazionale l’iraniano Ali Daei. Tuttavia il suo futuro è in bilico... Come ricorda Tuttosport, "una decisione definitiva non è stata ancora presa e la Juve sta attendendo una risposta per sviluppare le strategie di mercato per la prossima stagione. L’ingaggio elevato del portoghese restringe il campo delle contendenti a Psg e Manchester United ma il fuoriclasse può anche restare a Torino ed onorare l’ultimo anno di contratto, con vista sul rinnovo".