Cristiano Ronaldo infrange record su record con la maglia della Juventus. La doppietta su rigore con cui ieri ha affossato la Fiorentina, è valsa per aggiungere un'altra statistica nel suo palmarès, eguagliando il primato dell’ex bianconero David Trezeguet siglato nel dicembre 2005: entrambi sono andati a segno per ben 9 partite di fila in Serie A. Proprio l’attaccante francese ha deciso di celebrare CR7 postando una foto su Instagram: “Condividere un grande record con un grande giocatore, 9 di fila!”.