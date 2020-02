Alla fine ce l'ha fatta! Cristiano Ronaldo come Batistuta e Quagliarella: col gol di oggi contro la Spal ha segnato in 11 partite consecutive in campionato eguagliando il record della Serie A. Una striscia iniziata il 1° dicembre con il gol al Sassuolo, decisivo per il pareggio finale; poi Lazio, Udinese (2), Sampdoria, Cagliari (3), Roma, Parma (2), Napoli, Fiorentina (2), Verona e Spal. Nel mezzo, la partita contro il Brescia nella quale non è stato convocato, e quindi non è da considerare. Con quello di oggi nel primo tempo con la Spal, il portoghese è salito a 21 gol in campionato, 25° stagionale in 30 presenze