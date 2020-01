Oltre 700 gol e una marea di record. Cristiano Ronaldo è tutto questo, ma soprattutto è colui che non molla davvero mai, sfidando se stesso e portandosi al limite. Così, con il gol in Coppa Italia ieri sera, è arrivato a segnare in 20 delle 22 competizioni a cui ha partecipato. All'appello mancano solo Community Shield - nessun gol nei 120' giocati - e la Coppa Uefa - 0 reti in 118' - giocata ai tempi dello Sporting Lisbona.