Ieri sera Cristiano Ronaldo ha segnato i gol numero 100 e 101 con la maglia del Portogallo. Due perle, due magie delle sue per regalare la vittoria al suo Portogallo contro la Svezia di Dejan Kulusevsi (stavolta titolare, dopo le polemiche per la panchina della partita precedente). Ronaldo invece ha saltato la gara contro la Croazia per un'infezione al dito del piede destro; Santos ha spiegato che era un problema reale e non l'aveva lasciato fuori per precauzione: "Se fosse stato bene l'avrei fatto giocare" aveva detto. Così è stato contro la Svezia. E lui ha ringraziato, e modo suo.



Guarda il video dei 101 gol di Ronaldo col Portogallo ai raggi X