Cristiano Ronaldo ha giocato una partita per la 18ª stagione consecutiva in Champions League: nella storia della competizione, solo Iker Casillas (20 di fila tra il 1999/00 e il 2018/19) è sceso in campo in più edizioni di fila. Pilastro. Così Opta sottolinea l'ennesimo record di Cristiano Ronaldo: una serata speciale, nonostante il portoghese non sia andato a segno contro il Ferencvaros.