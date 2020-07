Cristiano Ronaldo ha superato la soglia delle 25 reti in un singolo campionato in 10 occasioni dal 2007/08 - nessuno ha fatto meglio nei top-5 nel periodo (10 anche per Lionel Messi). Inoltre, per l'11 volta in carriera Cristiano ha raggiunto la soglia dei 30 gol stagionali con i club, considerando tutte le competizioni. Lo riporta il sito ufficiale della Juventus, che in materia di gol aggiunge: "​La Juventus ha segnato almeno due gol in otto partite consecutive in campionato per la prima volta da ottobre 2018".