Una brutta Juve. Stanca e spenta, quasi irriconoscibile. Il pomeriggio vissuto dai bianconeri a Firenze è il peggiore della Juve di Sarri fino a qui: senza gioco, senza gol e senza ritmo. Insomma, senza niente. Il pareggio con la Viola, arrivato con uno 0-0, è ciò che di buono i bianconeri portano a casa da una giornata difficile, contro una Fiorentina che ha dato tutto per prendersi i 3 punti. Male praticamente tutti, con giusto un paio di sufficienze: male soprattutto Ronaldo, da cui ci si aspettava ancora molto. Ma non è il solo. Migliore in campo? Blaise Matuidi.



