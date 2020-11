Sguardo da Champions. E' quello di Cristiano Ronaldo, che alla competizione europea più importante dà del tu: "Ci vediamo domani, Champions League". Una promessa, più che una minaccia. Ferencvaros-Juve, appuntamento fissato al quale il portoghese non mancherà di certo. Dopo la doppietta contro lo Spezia è pronto al debutto stagionale in Champions, il suo posto al centro dell'attacco non è assolutamente in discussione e Cristiano conta le ore che mancano al match.