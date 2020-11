Dopo la sconfitta contro la Francia di un super Rabiot, il Portogallo non ha più speranze di terminare al primo posto del proprio girone in Nations League e di accedere quindi alla "final four" che l'anno scorso invece vide proprio i lusitani di CR7 trionfare. La partita di domani sera contro la Croazia sarà quindi ininfluente per la nazionale del c.t. Santos. Tuttavia per Ronaldo nessun match è davvero ininfluente, dato che c'è da difendere l'orgoglio del suo Paese, dando l'esempio come sempre, e c'è da inseguire i record personali di gol (Ali Daei è a -7 come marcatore all-time nelle nazionali, Pelé a -21 al terzo posto nella classifica di tutti i tempi di gol ufficiali segnati in carriera). Ed ecco che il fuoriclasse della Juventus stasera ha pubblicato una serie di foto dall'allenamento col Portogallo, senza un messaggio testuale annesso ma "solo" due cuori, uno rosso e uno verde.