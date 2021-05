La vittoria di ieri per 1-0 contro il Boavista ha regalato allo Sporting Lisbona il titolo di campioni di Portogallo con due giornate consecutive. Si tratta del 19° "scudetto" portoghese per la squadra biancoverde, al terzo posto nell'Albo d'Oro alle spalle delle altre due big storiche Benfica e Porto. Era addirittura dal 2002 che lo Sporting non vinceva il campionato, quando ancora Cristiano Ronaldo era la stella della formazione juniores. E proprio CR7, che si dice potrebbe addirittura tornare allo Sporting per chiudere la carriera, ha celebrato questo successo con un post su Instagram: