#Stateacasa. Quello che prima era un consiglio ora è diventato un imperativo. Il Coronavirus continua a espandersi a macchia d'olio, l'Italia intera - unita - sta combattendo contro questo nemico comune per una partita che durerà ben più di 90'. Intanto la Juventus prova a tornare alla normalità - per quanto possibile - e oggi pomeriggio ha ripreso gli allenamenti alla Continassa in attesa di capire se, dove e quando giocherà contro il Lione per il ritorno degli ottavi di Champions.



CUORE DI MAMMA - Grande assente di giornata: Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha usufruito di un giorno di riposo ed è rimasto in Portogallo dove è andato insieme alla sua Georgina dopo la partita contro l'Inter per assistere alla madre Dolores ancora sotto osservazione a Madeira dopo l'ictus degli ultimi giorni. Le condizioni sono buone ma ora dovrà affrontare tutta la ripresa, per questo CR7 appena può corre da lei. Anche con il Coronavirus, sì. Aereo super disinfettato e ogni precauzione del caso per l'attaccante della Juventus, che in un momento nel quale in Italia si ha paura solo a mettere il naso fuori di casa, è volato a Madeira. Cuore di mamma, Cristiano. Che ha deciso di rimanere un giorno in più vicino alla signora Dolores prima di rientrare in Italia rispettando tutte le indicazioni del caso per evitare il rischio virus.