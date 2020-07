Ennesimo gesto nobile di Cristiano Ronaldo. Durante l’emergenza Covid-19, molti medici stranieri sono arrivati in Italia, per assistere i loro colleghi ed aiutare il nostro Paese, gravemente colpito dalla pandemia. Come Cuba, che aveva inviato una troupe di operatori sanitari, molti dei quali si sono stabiliti a Torino. Ronaldo ha voluto inoltrare il suo personalissimo ringraziamento, regalando loro la sua maglia autografata.



Come riporta Cubadebate, attraverso la collaborazione con Ilham, una delle organizzazioni di volontariato che ha accompagnato i medici cubani in Italia, i dirigenti della Juventus hanno potuto spedire le maglie ai diretti interessati, il tutto concordato con Cristiano Ronaldo