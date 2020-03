Jornal Madeira ha smentito la notizia secondo cui Cristiano Ronaldo avrebbe trasformato i suoi alberghi di lusso in ospedali per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. In tanti ci avevano creduto, spinti anche dal carattere di CR7, da sempre vicino alle situazioni più critiche.



BENEFICENZA - No, non sarebbe stata la prima volta. Tutto è iniziato nel 2011: Scarpa d'Oro appena vinta e subito messa all'asta, da cui ha raccolto 1,5 milioni per nuove scuole ricostruite a Gaza. Nel 2013, ecco una copia del Pallone d'Oro all'asta: altra donazione di 600mila euro all'associazione 'Make a Wish'. E ancora il rapporto con Save the Children, la donazione alla Croce Rossa e il gesto forse più puro: finanziare l'intervento a Erik Ortiz Cruz, bambino di dieci mesi, affetto da displasia corticale. Cristiano cuore d'oro, e arriva un'altra prova d'amore.