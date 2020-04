Durante una diretta Instagram tra Cannavaro e l'ex Inter Ronaldo 'Il Fenomeno' quest'ultimo ha parlato anche di Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole sul numero 7 della Juventus: "La gente non si può controllare. Quello che sta facendo Cristiano Ronaldo resterà nella storia, per i gol e per la continuità che riesce ad avere. Rimarrà nella storia del calcio come uno dei migliori. Lui, come Messi". Da un fenomeno a un fenomeno, l'ex numero 9 di Inter e Real Madrid elogia il portoghese. Dopo i tanti confronti tra i due fenomeni del calcio, l'ex Inter ha fatto il punto della situazione.