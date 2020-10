Cristiano Ronaldo è negativo al Covid-19. E questa è la grande notizia del giorno. Adesso val la pena soffermarci sul prossimo passaggio fondamentale: quando potrà tornare a giocare? Per poterlo convocare già per la partita di domenica pomeriggio sul campo (di Cesena) dello Spezia, mister Pirlo deve attendere i seguenti step: domani visita medica d'idoneità sportiva e secondo tampone (in pratica, lo stesso giro di tampone che effettua di routine tutta la squadra). Solo col passaggio della visita medica e l'esito negativo del tampone di domani, CR7 potrà rientrare al 100% in gruppo.