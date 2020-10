1









Ieri, il primo passo. La Juve spera che possa farcela, che Cristiano Ronaldo possa esserci con il Barcellona. Non dipenderà da CR7, che nel frattempo si allena e mostra il sorriso nella ricerca della negatività. Ne serve una, prima del big match. Intanto, la società ha inviato la documentazione all'Upap (Uefa Protocol Advisory Panel): era infatti necessario dimostrare con sette giorni d'anticipo che Cristiano Ronaldo fosse completamente asintomatico, che non avesse avuto febbre. E adesso? Serve in ogni caso la negatività di CR7, ancora non comunicata. Prima della supersfida di Champions, c'è ancora una partita, quella col Verona, in programma domenica sera.