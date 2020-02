Giovanni Bonocore, ex preparatore atletico di Alessandro Del Piero, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della tenuta fisica di Cristiano Ronaldo: "Penso che alla base di tutto ci sia un lavoro meticoloso e individuale sull’aspetto neuromuscolare, non solo muscolare. Con l’età il testosterone tende ad abbassarsi, quindi è necessario rimediare con allenamenti ad hoc. Avete visto gli occhi di Ronaldo? Gli sguardi denotano grande eccitazione e aggressività, frutto di un lavoro neuromuscolare. E poi Sarri e il suo staff stanno dimostrando grande intelligenza non facendo svolgere a Cristiano lavori aerobici, che abbassano il testosterone. Vedo delle analogie con Del Piero: io se potevo non lo facevo neanche camminare e così a 35 anni abbiamo raggiunto i migliori dati neuromuscolari. La passione per la disciplina ti permette di andare ogni giorno alla ricerca del tuo miglioramento. Diventa una sfida alla carta d’identità: i campioni amano le sfide e non giocano mai a carte senza soldi".