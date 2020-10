2









Il focus sull’assenza di Cristiano Ronaldo si è spostato sul suo infelice commento sui tamponi, ma il problema alla radice è che lui è ancora positivo al Covid-19 e stasera non sarà a disposizione di Pirlo. Niente Barcellona, niente Messi, CR7 si definisce una belva in gabbia e lo dimostra con un video postato sui suoi account social. Una corsetta sul tapis roulant, l’iconica esultanza del suo repertorio, il tutto vestito completamente da gara con maglia e pantaloncini della Juventus. “Forza ragazzi! Tutti insieme! Fino alla fine!”, così Ronaldo carica i suoi, tenendosi in forma per la prossima sfida.