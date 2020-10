Cristiano Ronaldo ha seguito da lontano la vittoria dei compagni a Kiev. Il portoghese è in isolamento a causa della positività al Covid, ma il countdown per la gara di Champions contro il Barcellona è già partito. Per esserci, entro la giornata di oggi dovrà arrivare l'ufficialità della negatività di CR7: la partita è in programma mercoledì prossimo, e per i Protocolli Uefa serve almeno una settimana di negativizzazione dal virus per avere l'ok sul ritorno in campo.