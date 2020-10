7







di Cristiano Corbo, inviato a Torino

Sono i giorni chiave, non ancora decisivi. Tra l'assenza e la presenza di Ronaldo in Juve-Barcellona ci passa un tampone, e di quelli negativi. Dunque, mettetevi comodi, che c'è da aspettare e in buona parte anche sperare. Il test effettuato ieri da CR7 ha dato nuovamente esito positivo, ma non cambia nulla in vista della partita di mercoledì prossimo: l'importante era che restasse completamente asintomatico, così da garantire - e da documentare - all'Upap, il dipartimento della Uefa preposto per gestire queste situazioni, le buone condizioni di salute dell'attaccante. DA ADESSO IN POI - Chiariamo: ciò che conta - da protocollo - è che Cristiano sia negativo a 24 ore dalla partita con il Barcellona. I tamponi saranno ovviamente frequenti. Ronaldo stesso preme per farne il più possibile e anche prima del Verona effettuerà un nuovo controllo per provare ad essere disponibile già domenica sera. Percentuali e probabilità sono contro il portoghese, che aspetta di capire anche come evolverà la bolla in cui è ancora 'rinchiuso' il gruppo squadra. Domani, altro giro di tamponi per tutti, finalmente decisivi: se dovessero dare esito negativo, terminerebbe l'isolamento fiduciario.