Non ne può fare a meno la Juventus, non ne può fare a meno il Portogallo. E così, il CT della nazionale portoghese Fernandos Santos ha deciso di convocare Cristiano Ronaldo per i prossimi impegni contro Andorra (amichevole), Francia e Crozia (gare valide per i gironi di Nations League). CR7 è tornato dal riposo forzato causa Covid-19 rinvigorito, con una doppietta contro lo Spezia e 90 minuti contro il Ferencvaros. Il fenomeno portoghese è tornato a mietere vittime, e anche il Portogallo ha bisogno di lui. Tra i convocati di Santos presente anche l'ex bianconero Joao Cancelo