Cristiano Ronaldo contro Neymar, fenomeni contro. Per ora però solo sul ring. Il campione portoghese e quello brasiliano hanno girato uno spot a Torino negli scorsi mesi e da poco è uscito il backstage dello 'scontro' tra l'attaccante della Juventus e quello (ancora per poco) del PSG. Proprio gli spot girati nel capoluogo piemontese sono serviti per cimentare il rapporto tra i due calciatori. In estate si è parlato anche di un possibile approdo di O'Ney a Torino ma la Juve ha ritenuto l'operazione difficile da compiere a causa degli elevati costi di ingaggio e cartellino.