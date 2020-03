Era nell’aria, da ieri è ufficiale: l’Europeo itinerante, primo nel suo genere, si giocherà nel 2021. Un rinvio di un anno dovuto alla necessità di completare la stagione dei club, sia per i campionati nazionali che per le competizioni europee.come raccontato dalla compagna Georgina ( LEGGI QUI ), e sta vivendo questo periodo di isolamento forzato a Madeira, in Portogallo. A casa propria, da una decina di giorni, dove convive con il resto della sua famiglia.Il suo mirino è già puntato, c’è un obiettivo enorme da raggiungere.Eh si, perché quando si potrà riprendere a giocare,sulla lotta scudetto con Lazio e Inter, poi la Coppa Italia, trofeo mai vinto in carriera e, soprattutto, l’ambita Champions. Un trofeo che lui conosce bene, e che a Torino si insegue da un bel po’. Il suo programma d’allenamento è già stato modificato per portarlo ad essere al top nel momento giusto, quando si spera possano giocarsi le partite decisive. Per tanti motivi, tra cui il Pallone d’Oro.Lionel Messi, eterno rivale, lo scorso anno ha conquistato il sesto Pallone d’Oro.Chi vincerà la coppa dalle grandi orecchie sarà il grande favorito nella corsa al trofeo di France Football.. Non è abituato ad accontentarsi della seconda piazza. Un po’ come la Juve.