Uno dei più grandi dualismi della storia del calcio. Un duello per la palma di miglior giocatore di tutti i tempi (o almeno di quelli contemporanei). Un duello che si è combattuto a suon di Champions e titoli in Liga spagnola. E di Palloni d'Oro. Il prestigioso premio di France Football è stato vinto 6 volte da Lionel Messi e 5 da Cristiano Ronaldo, e quest'anno l'aggancio non potrà avvenire anche perché il Pallone d'Oro non sarà assegnato. Ed ecco inserirsi il Barcellona, che sul suo profilo Twitter ufficiale ha postato prontamente una foto di Messi coi suoi 6 palloni aurei, e la scritta "Tanto lo sappiamo chi è il migliore...". Un chiaro riferimento al rivale CR7. Riferimento colto anche dai tifosi, che si sono precipitati a commentare, schierandosi con l'uno o con l'altro. Chi acclama Messi come "GOAT" (il migliore di sempre) e chi ricorda che l'uomo delle 4 Champions in 5 anni è Ronaldo...

