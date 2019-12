Cristiano Ronaldo si è ripreso. Tre gol nelle ultime tre gare dopo un periodo da incubo, tra difficoltà fisiche e problemi ambientali dovuti alla reazione scomposta dopo la sostituzione contro il Milan. Ma questo non basta ancora. Il suo rendimento è cresciuto, ma non è al meglio e sta cercando di recuperare la condizione fisica ottimale. Intanto, arrivano dalle reti iniezioni di fiducia e nuovi obiettivi a breve termine. Il prossimo? Contro l'Udinese, ovviamente, la vittoria, ma anche il quarto gol in quattro partite di fila: un poker che non è ancora mai riuscito a CR7 in Italia.