Cristiano Ronaldo sarà il protagonista della quarta giornata della fase a gironi della Champions League. Ne sono convinti i betting analyst di Sisal Matchpoint che hanno aperto una insolita scommessa sul talento portoghese impegnato questa sera con la sua Juventus nella sfida allo Stadium contro il Ferencvaros. Per i bookmaker infatti, riporta Agipronews, CR7 può ambire alla "tripletta perfetta", cioè segnare un gol di testa, uno di destro e uno di sinistro. Una eventualità che paga 33 volte la posta. A dare corpo alla scommessa contribuisce il risultato del match d’andata dove i bianconeri fecero la voce grossa in Ungheria battendo per 4-1 il team di Rebrov con la doppietta di Morata, la rete di Dybala, l’autorete di Dvali, prima del gol finale messo a segno da Boli a chiudere la gara. Chissà se in questa occasione tutti gli applausi saranno rivolti a Cristiano Ronaldo che potrebbe portare a casa il pallone.