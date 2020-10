Il dubbio dei dubbi: Cristiano Ronaldo ci sarà contro il Barcellona? È questa la domanda che tiene sulle spine tutto l’ambiente juventino e Andrea Pirlo, che ha risposto in merito in conferenza stampa alla viglia del big match di Champions League: “Credo che dobbiamo aspettare l'esito, ha fatto il tampone come tutti e in serata avremo il responso". Infatti, come da protocollo, ieri tutto il gruppo squadra è stato sottoposto ad un giro di tamponi. Compreso Ronaldo, che per essere convocato domani sera deve risultare negativo al Covid-19 almeno 24 ore prima della partita.