D'arroganza. Di numeri. Di talento smisurato. "Meglio il divino Ibra o il Re CR7?", la domanda se la pone La Gazzetta dello Sport. Che sottolinea: "San Siro stasera sarà tutto esaurito, altro che stadio vuoto. I due ego di Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo riempiranno il campo, occuperanno le tribune, in caso di cielo limpido si vedranno dalla tangenziale". E questo non sarà solo uno scontro tra titani, ma anche generazionale: da una parte c'è chi ha collezionato Champions e vette altissime, dall'altra chi ha dovuto emigrare e ha provato mille esperienze dopo essersi creato un'eredità di gol e giocate magnifiche.



L'ULTIMA GRANDE PARTITA - Come ricorda La Gazzetta, questa per Ibra sarà l'ultima grande partita della sua vita. Il Milan incontrerà infatti Napoli e Atalanta, ma la Juve è un'altra cosa. Anche per il passato dello svedese. Ronaldo invece ha ancora due anni di contratto con la Juventus e mille record da battere. Il primo? Diventare anche pichichi, cioè capocannoniere, della Serie A: Immobile si è fermato e ha solo 4 gol di vantaggio. A trenta poi c'è il record di Borel, massimo goleador in una stagione della Juventus. Otto partite, quota 25. Conoscendolo, sta già stilando il calendario.