In Spagna la finale di Nations League è vista come Cristiano Ronaldo contro Matthijs de Ligt, ovvero “la rivincita della Champions”. Così la descrive il Mundo Deportivo, che nella porpria edizione online si occupa del big match tra Portogallo e Olanda concentrandosi sui due protagonisti.



“Con il permesso di Virgil van Dijk, che sarà titolare, uno dei duelli più promettenti nella finale di Nations League in programma stasera sarà quello tra Matthijs de Ligt e Cristiano Ronaldo. I due si sono già incontrati in questa stagione, ai quarti di finale di Champions League, dove l’Ajax ha eliminato la Juventus. Sebbene Cristiano sia riuscito a segnare in entrambe le partite, prima all’andata ad Amsterdam e poi al ritorno a Torino, i suoi gol non hanno impedito all’Ajax di raggiungere le semifinali. E’ stato proprio De Ligt a segnare al 67’ il gol allo Stadium che ha permesso ai Lancieri di qualificarsi al round successivo”.