Ronaldo il Fenomeno e Fabio Capello: non esattamente una storia d'amore. L'ex Real ha raccontato da Valladolid: "Con Capello il problema non era scendere di peso, ma che non volevo pesarmi. Non è la stessa cosa. Quando era necessario sono dimagrito. Alla fine con lui ho avuto solo qualche piccolo problema. Ci siamo rivisti tante volte dopo quell'esperienza. Questi sono solo aneddoti, la verità è che Capello è stato uno dei migliori allenatori della storia. Tra noi ci sono stati dei piccoli problemi che abbiamo sempre risolto".