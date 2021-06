Ci sarebbe pure Cristiano, in gol e con tanto di assist che alimenta le illusioni di una rimonta. Ma c'è soprattutto Robin Gosens: che di norma fa l'esterno, che con la sua Germania e contro il Portogallo - a proposito: 4-2 per i tedeschi al fischio finale della seconda giornata del primo turno degli Europei - ha fatto semplicemente il fenomeno. Difensivo e offensivo. Gol e assist. Persino una chiusura meravigliosa proprio su CR7. Anche stavolta, difficilmente scambieranno le maglie.



CRISTIANO E ROBIN - L'unica consolazione di Cristiano, che segna di tocco semplice l'iniziale 1-0 e serve l'assist a Jota quando la Germania aveva già siglato il quarto gol, è di aver collezionato un altro record personale: nessuno era riuscito a segnare 10 gol a Manuel Neuer, capitano e leggenda teutonica. Ecco, ci è riuscito il portoghese, e i due non si sono mai incrociati in campionato e con buona frequenza. Le luci della ribalta, comunque, le ha prese tutte Gosens, migliore in campo e ormai sogno continuo dei tifosi bianconeri. Il motivetto è solo uno: "Alex Sandro è finito, perché non investire su di lui?". Del resto, l'Atalanta chiede circa 40 milioni. E con Demiral sul piede di partenza...



