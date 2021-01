Stando a quanto riportato dal Corriere di Torino, Cristiano Ronaldo continua a battere qualsiasi record. Per il quotidiano, ovviamente, oltre a essere stato il miglior marcatore dell'anno solare in tutti i campionati - è arrivato addirittura a 33 reti messe a segno, una in più di Lewandowski che pure ha giocato di più e vinto praticamente tutto -, adesso ha un nuovo obiettivo: vincere la Champions. Scrive il giornale: "Il nuovo anno dovrà portarlo a ridosso del primatista mondiale Josè Bican (805 reti), dopo aver superato Pelè (767) e Romario (772)". CR7 è arrivato a 44 gol totali contando anche le perle in Nazionale. E 756 in totale nella sua carriera. Tanta roba.