Jorge Mendes è in Italia, e presto potrebbe presentarsi a Torino per discutere il futuro di. L'agente dell'attaccante portoghese era a Roma per la presentazione di Josè Mourinho e per chiudere l'affare Rui Patricio, intanto sta portando avanti i contatti - per il momento ancora preliminari - con il Psg proprio per CR7: il club francese è l'unica società che al momento può permettersi un investimento del genere, ma dipenderà tutto dalla volontà di Cristiano.