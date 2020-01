Cristiano Ronaldo vuol dire record. Non serve spulciare il vocabolario per trovare questo sinonimo, si sa e basta. Si sa, inoltre, che se c'è un traguardo da raggiungere, più presto che tardi il fenomeno della Juventus lo raggiunge. Così, come riporta Sky Sport, ecco il prossimo nella lista: diventare il portoghese con il maggior numero di gol in Serie A. Al momento, Ronaldo è a 37 (in una stagione e mezza) e ha puntato il primo posto detenuto da Rui Costa con 42 (ma 8 stagioni in Italia). Questione di tempo, perché con queste medie non ci sarà certo da aspettare molto.