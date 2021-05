Il futuro di, e di tutta la Juve, è appeso a un filo. E a una coppa. La Champions League, mica una qualunque. Con quei due gol contro l'Udinese l'attaccante bianconero ha permesso all'ambiente di avere una settimana tutto sommato tranquilla dopo le ultime polemiche e i dubbi su tutti i nuovi scenari. Nel mirino della Juve c'è il secondo posto, come ha detto de Ligt in una recente intervista, ma basterebbe il quarto per salvare il salvabile in una stagione più che negativa.- Poi si tireranno le somme e si penserà al futuro. Il mercato bianconero gira tutto intorno alla scelta di Ronaldo, che ha un altro anno di contratto. L'ipotesi flop in casa bianconera non vogliono neanche prenderla in considerazione, sarebbe un danno totale sia dal punto di vista sportivo che da quello economico ( QUI l'analisi di quanto perderebbe la Juve se non dovesse centrare la qualificazione in Champions).- Nel frattempo l'agente di Cristiano Jorge Mendes si sta guardando intorno per valutare eventuali nuove piste per il suo assistito. Il ritorno alè rimasta solo una suggestione, come riporta Calciomercato.com, il presidente Florentino Perez ha escluso l'ipotesi spiegando che CR7 fa parte del passato. Il? Al momento è concentrato sul rinnovo di Mbappé e difficilmente farà un investimento importante su un giocatore di 36 anni; se proverà il grande colpo, sarà Leo Messi. E ancora: ilapre le porte a Ronaldo, ma solo rivedendo i dettagli del contratto e abbassandosi l'ingaggio., tra l'altro, in caso d'addio, la Juve farebbe una minusvalenza di 28/30 milioni di euro se decidesse di farlo partire a zero.- Ronaldo valuta tutte le possibilità e riflette più sul piano economico che su quello tecnico, per lasciare Torino dovrebbe rinunciare a una buona parte dei suoi guadagni e a tutte quelle agevolazioni fiscali che ha trovato in Italia., rinforzando la rosa con giocatori di qualità per puntare anche a tornare protagonista in Europa. Con Cristiano Ronaldo in copertina.