Prima tripletta in Serie A. Cristiano Ronaldo, contro il Cagliari, ha sbaragliato nuovamente i proprio detrattori. E portato a casa un nuovissimo record. Non aveva mai segnato tre gol in una partita, infatti, in tutte le sue presenze nel campionato italiano. E con le tre reti rifilate agli isolani, il portoghese è riuscito pure a superare un'ultima vetta: come racconta Sky Sport, è l'unico ad aver segnato una tripletta in 10 competizione diverse.