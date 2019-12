Cristiano Ronaldo non aveva mai giocato a Genova. Il motivo? Nella scorsa stagione, il portoghese ha saltato entrambe le partite contro Genoa e Samp: per la prima, il 'problema' fu soltanto di tempismo. La gara arrivò subito dopo la tripletta all'Atletico Madrid, e Allegri lo fece riposare in via precauzionale. Contro i blucerchiati era ormai a fine maggio: testa sulla Nations League (poi vinta) con il Portogallo e Ronaldo che aveva salutato tutti con largo anticipo. Adesso, a quasi 35 anni, una nuova occasione di brillare lì dove non ha mai brillato: al Ferraris, a Marassi. Verso un nuovo pubblico da incantare.