Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus? A Dubai è possibile vederlo, ma ancora per poco! ​Nel museo di Madame Tussauds dell'enorme città emiratina, infatti,Un "non aggiornamento" che ha fatto il giro del web, induendo la direzione del museo ad assicurare che quanto primaUn CR7 che proprio ieri, con la maglia dello United, assolutamente in carne e ossa ha potuto esultare scivolando sull'erba di Old Trafford dopo aver completato la rimonta Champions sull'Atalanta.