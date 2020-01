Cristiano Ronaldo si prepara ad essere protagonista nella partita che la Juve giocherà questo pomeriggio alle ore 15 con il Cagliari. Come riferito da Opta, infatti, il fuoriclasse portoghese Ronaldo ha segnato nelle ultime quattro partite di campionato: il portoghese non ha mai trovato la rete in cinque match consecutivi con la Juventus in Serie A. Oggi con il Cagliari proverà a sfatare questo tabù.