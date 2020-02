Cristiano Ronaldo segna, due su due dal dischetto che ha mandato su tutte le furie Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. Così, il campione portoghese segna il suo cinquantesimo gol con la maglia della Juventus, ma, come riporta anche Goal.com, raggiunge quota 150 rigori in carriera. Rigori calciati, ma non segnati: infatti, lo score di CR7 è invidiabile, con appena 25 errori sui 150 di cui si è detto poc'anzi. Poco più di un settimo dei suoi gol in carriera, quindi, arriva dagli undici metri, considerando che ha sfondato la quota 700 reti proprio in questa stagione. Numeri su numeri, che certificano la grandezza di Cristiano Ronaldo.