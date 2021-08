L’attaccante più forte del mondo, il cinque volte pallone d’oro, il capocannoniere di svariati campionati, il campione in campo e nei social,Da più d’un mese, si assiste a un mercanteggiamento fino a poco tempo fa, impensabile. Ronaldo vuole restare? Mah…forse. No: se ne vuole andare altrove a vincere di più. Si agita, ma è fermo. Da un po’ si guarda intorno, dalla fine del campionato, però dopo gli Europei, parola sua, avrebbe detto cosa voleva fare. Il tempo è passato e ancora non l’ha comunicato, ma è il verbo a essere sbagliato.E’ questa la morale del suo odierno tango (resto, vado, scusi, tornerò….). La Juve pretende, giustamente, di venderlo, magari per 30 milioni o giù di lì; il preteso acquirente non ne vuole sapere.Insomma, Mendes, dopo giorni e giorni senza trovare alcun cliente, ora forse intravede una possibilità per il suo assistito a patto di compromessi pesanti. Già, mentre Messi, si accasa in un batter d’occhio nel PSG stellare, Ronaldo resta in lista d’attesa e sembra che nessuno lo desideri davvero come un tempo.