Una volta andava di moda il ruolo dell'allenatore-giocatore, oggi Cristiano Ronaldo fa sia il giocatore che il direttore sportivo, almeno questo raccontano le cronache di calciomercato di queste ore. L'attaccante portoghese ha già ampiamente dimostrato la sua importanza sul rettangolo verde ma ora che la sua prima stagione bianconera è terminata, "Cris" si è attivato anche per portare a Torino qualche rinforzo utile alla causa juventina alla quale ha giurato amore con il suo ultimo post su Instagram . Il 2018/19 per lui si è chiuso con tre trofei (due con la Juve e uno con il Portogallo) e i prossimi obiettivi sono sul mercato.Come svelato dall'ex Inter Lothar Matthaus, CR7 è in contatto con l'ex compagno di squadraIl Real lo ha riaccolto ma ora è pronto a cederlo sempre in prestito oppure a titolo definitivo; il tutto per non meno di 50/60 milioni di euro. Cristiano lo chiama ma anche Carlo Ancelotti è in contatto diretto con El Diez con la pista Napoli che iUn altro ex compagno del Real con il quale CR7 vorrebbe tornare a giocare è alla Juve è Marcelo. Il brasiliano è insediato dal francese Mendy, neoacquisto delle Merengues, e la partenza estiva del difensore verdeoro è ora una possibilità concreta. Ronaldo non ha mai chiuso i ponti con Marcelo (al contrario di quanto avvenuto con Sergio Ramos che non ha invitato l'ex numero 7 del Real al suo matrimonio) e sta spingendo per portarlo alla Continassa già dallo scorso inverno. In caso di partenza di Alex Sandro, quello di Marcelo è un nome caldissimo per la Juve.Cristiano però fa il DS pure in campo. La scorsa settimana ha chiesto senza mezzi termini aL'ammissione è arrivata da parte dello stesso difensore olandese che si è detto 'sorpreso' dalla richiesta di Cristiano Ronaldo. L'ostacolo più grande, in questo caso, è rappresentato dal Psg che offre 15 milioni di euro all'anno al talentino dell'Ajax.Il portoghese sta già giocando in nazionale con CR7 e vorrebbe ripetere l'esperienza in un club. Jorge Mendes ha rifiutato il prolungamento offerto dal Benfica che vorrebbe portare la clausola da 120 milioni di euro a 200 milioni. Il potente procuratore vuole che Joao Felix si trasferisca subito in un top club e la Juve sarebbe la soluzione ideale. Anche Ronaldo glielo ha già detto.@lorebetto