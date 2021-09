? Come uno! Ne scrive Alessandro Giudice sul Corriere dello Sport, che sottolinea: "C’è un altro effetto che può mitigare il risultato di un affare che oggettivamente non soddisfa le aspettative: acquistando Ronaldo la Juve ha messo in squadra la persona con il più alto numero di follower al mondo e dal 2018 il club ha allargato la sua platea social, da 20 a 50 milioni. Prima della pandemia, avevamo stimato in 2,6 euro il contributo erogato da un follower aggiuntivo al valore d’impresa di un club. Se così fosse, Ronaldo avrebbe contribuito a incrementare il valore della Juventus di 75 milioni ma non è scontato che tutti i nuovi contatti siano da attribuire al portoghese. Tutti i club (con diverse percentuali) sono cresciuti".