Ed è una grande, grandissima prova. Per la Juve e per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è arrivato a 756 gol in carriera - Pelé è più vicino - e a ben 33 gol nell'anno solare. Come lui, Omar Sivori nel 1961. Meglio di lui, un altro juventino: Farfallino Borel. Che nel 1933 ne mise addirittura 41 a segno. Si vedeva: era ancora arrabbiato per il rigore sbagliato contro l'Atalanta.



E' un Ronaldo diverso, anche secondo La Gazzetta dello Sport: "Ora a sensazione è che stia bene nel contesto, apprezzi una squadra che va a occupare la metà campo avversaria". Non sarà ancora pienamente la Juve di Pirlo, ma questa squadra non è certo lontana. Trascinata da un campione totale.