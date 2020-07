Meno forza ma più precisione: così Cristiano Ronaldo ha calciato il pallone che si è infilato in porta nel derby di ieri. Prima punizione segnata da quando è alla Juventus. Meno male, perché: "Ne avevo bisogno" ha detto il portoghese nel post partita. 25 gol in 30 giornate di campionato, lui come Omar Sivori nel 1959-60, l'attaccante argentino al quale somiglia Paulo Dybala. L'urlo di Cristiano in uno Stadium vuoto fa ancora più effetto: CR7 si è sbloccato anche su punizione, e ora non vuole più fermarsi.