Non era un fermo immagine, Ronaldo è rimasto veramente sospeso in aria prima di colpire il pallone di testa e segnare il 2-1 contro la Sampdoria. Secondo Sky Sport, Cristiano è arrivato a 2,56 metri d'altezza. Pazzesco. Calcolando che il portoghese è alto 1,85 metri, ha saltato per 71 cm. Neanche avesse le molle sotto ai piedi. Gioca a calcio, ma per quanto salta potrebbe trasferirsi sul parquet con un pallone da basket tra le mani: l'altezza raggiunta da Ronaldo stasera, infatti, è l'altezza media che raggiungono i giocatori di NBA nei test precampionato.