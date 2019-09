Come raccontato da MilanNews, Cristiano Ronaldo avrebbe speso parole importanti per Bennacer, nuovo regista del Milan. Tutto è capitato il 27 ottobre dello scorso anno, quando la Juve ha battuto l'Empoli - a fatica - al Castellani: 2-1, il risultato finale, grazie proprio alla doppietta di CR7. Nel post partita, Cristiano avrebbe confidato ai suoi amici che sì, quel 10 dei toscani era proprio forte. "Mi ha colpito il loro numero dieci, è veramente forte. Può diventare un campione", le parole riportate da MN. Un'investitura che avrà sicuramente fatto piacere a Bennacer, che ora prova a convincere Giampaolo per un posto fisso nel suo nuovo Milan.