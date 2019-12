Dopo le delusioni di Pallone d'Oro e Fifa The Best, Cristiano Ronaldo torna in cima al podio, aggiungendo un nuovo trofeo individuale, alla sua già ricca bacheca. Spunta, quindi, una nuova mensola in casa del portoghese, con il premio di miglior giocatore appena ricevuto ai Globe Soccer Awards di Dubai.. Fotogenico come sempre, Ronaldo ha sfoggiato infatti una nuova acconciatura, del tutto inedita nella sua carriera. Dopo il cerchietto, il passo è stato del tutto in controtendenza: dal palco dei Globe Soccer , con il suo impeccabile vestito bianco (su maglia nera, i colori del cuore ormai),. Capelli tirati indietro, la giusta dose di gel, ed un piccolo ciuffo che spunta dietro la nuca.Un restyling curioso, per un giocatore per cui anche il solo piccolo cambiamento stilistico non può passare inosservato. Così, con gli occhi del mondo puntualmente puntati addosso, CR7 ha messo in mostra tutto il suo fascino, lo stesso che fa vedere quando segna e che ha fatto innamorare milioni di tifosi nel mondo. Gol come l'ultimo, con cui ha messo ko la Sampdoria in campionato e che ha fatto impazzire tutti i tecnici. Lo stacco da record, il colpo di testa vincente, anche quello è stata una questione di stile, come lo stesso protagonista ha raccontato: "​Da quando ho iniziato la carriera ho fatto oltre 700 gol, ma. I ragazzi che hanno fatto i calcoli forse non vedono bene i salti, credo di aver saltato ancora più in alto di quello che hanno detto" ha dichiarato dal palco di Dubai.